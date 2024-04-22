Если у вас есть сковорода из чугуна, можете быть уверены, что она прослужит вам очень долго. Такая посуда имеет достаточно толстые стенки, что позволяет удерживать температуру. Но есть продукты, которые не следует готовить в сковороде из чугуна.

Редакция FoodOboz расскажет, для каких блюд сковорода из чугуна не подходит. Вы просто испортите продукты.

Не готовьте яйца на чугунной сковороде

Из-за того, что чугунное покрытие достаточно пористое, яичница к нему просто прилипнет. Вы потратите много времени на то, чтобы соскоблить продукт и можете повредить посуду.

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Не готовьте рыбу на чугунной сковороде

Жареный рыбный стейк – это очень питательное и изысканное блюдо. И то, что чугун хорошо держит температуру, отлично для такого продукта. Но очень нежная рыба, например красная, просто прилипает к покрытию.

Не готовьте кислые продукты на чугунной сковороде

Кислота вступает в химическую реакцию с чугуном. В результате, блюдо будет иметь неприятный привкус. Поэтому если вы готовите томатный соус или добавляете лимон – используйте сковороду из нержавеющей стали.

Не готовьте продукты с запахом на чугунной сковороде

Чугун очень хорошо впитывает запахи. Если вы приготовите блюдо на сковороде из такого материала – каждое следующее блюдо будет иметь аромат прошлого. Согласитесь, что не очень вкусно, если творожная запеканка имеет привкус печени, например.

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