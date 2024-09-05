Использование посудомойки значительно экономит время. Не надо долго стоять над раковиной и натирать тарелки, кастрюли, чашечки – все это за вас сделает техника. Но следует помнить, что для посудомойки подходят далеко не все материалы.

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Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя мыть в посудомоечной машине. Посуда, которую вы хотите очистить от грязи, просто испортится.

Посуда из дерева: лопатки, ложки и доски

Один цикл мойки в посудомойке может длиться больше часа. Для дерева это достаточно долго, потому что от продолжительного пребывания в воде такой материал разбухает. Затем, под воздействием горячего воздуха, материал высыхается. трескается и может деформироваться.

Посуда из алюминия

Алюминий во время мытья в посудомойке начинает окисляться. В результате – остальная посуда, которая есть в агрегате, и сама машина, покрываются черным налетом. К тому же, могут даже забиться форсунки, что приведет к поломке.

Посуда из серебра

Как и в случае с алюминием на серебро действуют именно агрессивные моющие средства, которые используются для посудомойки. Посуда просто потемнеет.

Посуда из чугуна

Чугун нужно мыть только вручную. Это довольно специфическая посуда, на которой после приготовления пищи образуется защитная пленка. Ее нельзя смывать в посудомойке, потому что посуда начнет ржаветь.

Девайсы для нарезки: ножи и терки

Все предметы для нарезки также мойте вручную. В посудомойке они затуплятся и уже не будут полезными на кухне.

Посуда с тефлоновым покрытием

Моющие средства, предназначенные для посудомойки, уничтожают тефлоновое напыление на посуде. В этом случае лучше пользоваться просто раковиной.

Хрустальная посуда

Хрусталь также нельзя мыть в посудомойке. Блестящие салатницы, стаканы и бокалы в такой технике просто потускнеют.

Термосы

Если на упаковке, в которой вы приобрели термос, нет отметки о мойке в посудомойке – для такой техники эта посуда не подходит. Посудомойка может испортить вакуум в термосе, и он не будет держать тепло.

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