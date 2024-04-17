Уже 5 мая православные христиане в Украине будут отмечать Пасху. Главные атрибуты такого праздника – это спеченная паска, а также окрашенные яйца, которые являются символом жизни. Именно эти продукты освящают в пасхальную ночь.

Но если вы планируете, кроме этой еды, посвятить еще что-нибудь – обязательно ознакомьтесь со следующим перечнем.

Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя святить в пасхальной корзине. Это не только еда, но некоторые бытовые предметы.

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Что нельзя святить в пасхальной корзине:

1. Если вы приготовили на Пасху кровяную колбасу – не кладите ее в пасхальную корзину. Блюда с кровью святить нельзя.

2. Также нельзя освящать украшения, деньги, ключи.

3. Нельзя святить в пасхальной корзине алкоголь.

4. Иногда в корзину кладут нож для того, чтобы сразу порезать кулич или яйцо. Но этого делать нельзя.

Что можно посвятить, кроме паски и яиц:

молочные продукты: творог, сметана

соль

хрен

буженину

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