Что нельзя святить в пасхальной корзине: список запрещенных продуктов и вещей
Уже 5 мая православные христиане в Украине будут отмечать Пасху. Главные атрибуты такого праздника – это спеченная паска, а также окрашенные яйца, которые являются символом жизни. Именно эти продукты освящают в пасхальную ночь.
Но если вы планируете, кроме этой еды, посвятить еще что-нибудь – обязательно ознакомьтесь со следующим перечнем.
Редакция FoodOboz расскажет, что нельзя святить в пасхальной корзине. Это не только еда, но некоторые бытовые предметы.
Что нельзя святить в пасхальной корзине:
1. Если вы приготовили на Пасху кровяную колбасу – не кладите ее в пасхальную корзину. Блюда с кровью святить нельзя.
2. Также нельзя освящать украшения, деньги, ключи.
3. Нельзя святить в пасхальной корзине алкоголь.
4. Иногда в корзину кладут нож для того, чтобы сразу порезать кулич или яйцо. Но этого делать нельзя.
Что можно посвятить, кроме паски и яиц:
- молочные продукты: творог, сметана
- соль
- хрен
- буженину
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