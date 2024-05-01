Уже через несколько дней миллионы семей начнут собирать корзину с продуктами, которую впоследствии освятят в церкви. Люди пытаются положить в свои корзины как можно больше продуктов, включая шоколад, фрукты и другие вкусности.

Отец Олег Харишин, руководитель прессслужбы Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ, объясняет, какие продукты лучше положить в Пасхальную корзину, а какие лучше избегать, пишет FoodOboz.ua. Он утверждает, что за последние столетия набор продуктов, которые следует класть в корзину, остается неизменным.

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В корзину следует класть блюда, несущие в себе пасхальный символизм. Речь идет, конечно же, о паске, разнообразных мясных блюдах, яйцах, молочных продуктах и хренах. Также по традиции в корзине должна присутствовать свеча.

Но есть вещи и продукты, которые не следует класть в корзину. К ним относятся соль, алкогольные напитки, овощи, фрукты, нож и разнообразные украшения. Они не несут в себе никакого символизма этого светлого праздника. Однако украшать пасхальную корзину все же можно. В качестве украшений могут служить полотенца, вечнозеленые растения, декоративные цыплята и т.д.

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