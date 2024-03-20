Скоро весь мир будет праздновать Пасху, на которую, как известно, принято выпекать куличи. Для кого-то это не составит никакой проблемы, а кто-то окажется очень разочарованным, когда поймет, что его кулич прилип к бумажной форме.

Чтобы такого не случалось, предлагаем вашему вниманию полезные советы по выпеканию кулича в бумажных формах. Во всех тонкостях этого процесса разбирался FoodOboz.ua.

Как выпекать в бумажной форме

Тесто для кулича, приготовленное по излюбленному рецепту, нужно выложить на дно бумажной формы так, чтобы его объем составил 1/3 формы.

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Далее нужно накрыть кулич полотенцем и отправить на некоторое время в теплое место. Когда тесто подойдет и станет занимать уже 2/3 от общего объема формы, его можно отправлять выпекаться.

Нужно ли смазывать бумажную форму маслом?

Бумажные формы для выпекания пояса созданы с использованием высококачественной пергаментной бумаги. А к нему, как известно, выпечка не пристает. Из этого можно заключить, что бумажную форму не нужно смазывать маслом перед тем, как отправить к ней тесто.

Как достать кулич из формы

Вынимать готовый кулич из бумажной формы нужно только тогда, когда изделие полностью остыло. Тем не менее, многие хозяйки решают вообще не снимать форму, ведь она может служить отличным элементом декора изделия.

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