Что обязательно добавить в куриный фарш, чтобы котлеты были сочными и мягкими: всего один ингредиент
Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления сочных и вкусных домашних котлет, а также отбивных. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся в духовке.
Ингредиенты:
- фарш из бедра или филе – 700 г
- лук – 100 гр
- чеснок – 2 зуб.
- батон – 100 г
- молоко – 150 мл
- соль – 2/3 ч. л.
- копченая паприка – 1/2 ч. л.
- перец – по вкусу
- растительное масло – 2-3 ст. л.
- панировочные сухари
Способ приготовления:
1. Хлеб заливаем молоком, сразу отожмите и переложите в блендер.
2. Добавьте почищенный и нарезанный лук и чеснок. Все взбейте блендером до однородной кашеобразной консистенции. В фарш переложите эту смесь, добавьте соль, копченую паприку и перец.
3. Перемешайте все и сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях, выложите на пергамент или силиконовый коврик, сверху смажьте растительным маслом. Запекайте 30-35 минут при 200 С.
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