Что обязательно добавить в куриный фарш, чтобы котлеты были сочными и мягкими: всего один ингредиент

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
1 минута
1,1 т.
Рецепт котлет

Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления сочных и вкусных домашних котлет, а также отбивных. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук.

Сочные куриные котлеты

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся в духовке. 

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • фарш из бедра или филе – 700 г
  • лук – 100 гр
  • чеснок – 2 зуб. 
  • батон – 100 г
  • молоко – 150 мл
  • соль – 2/3 ч. л.
  • копченая паприка – 1/2 ч. л.
  • перец – по вкусу
  • растительное масло – 2-3 ст. л.
  • панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Хлеб заливаем молоком, сразу отожмите и переложите в блендер.

Хлеб с молоком

2. Добавьте почищенный и нарезанный лук и чеснок. Все взбейте блендером до однородной кашеобразной консистенции. В фарш переложите эту смесь, добавьте соль, копченую паприку и перец.

Фарш для котлет

3. Перемешайте все и сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях, выложите на пергамент или силиконовый коврик, сверху смажьте растительным маслом. Запекайте 30-35 минут при 200 С. 

Куриные котлеты в панировочных сухарях

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