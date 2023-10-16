Куриное мясо – идеальный продукт для приготовления сочных и вкусных домашних котлет, а также отбивных. Для того, чтобы котлеты были сочными, кулинары советуют добавить в фарш жареный лук.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, которые готовятся в духовке.

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Ингредиенты:

фарш из бедра или филе – 700 г

лук – 100 гр

чеснок – 2 зуб.

батон – 100 г

молоко – 150 мл

соль – 2/3 ч. л.

копченая паприка – 1/2 ч. л.

перец – по вкусу

растительное масло – 2-3 ст. л.

панировочные сухари

Способ приготовления:

1. Хлеб заливаем молоком, сразу отожмите и переложите в блендер.

2. Добавьте почищенный и нарезанный лук и чеснок. Все взбейте блендером до однородной кашеобразной консистенции. В фарш переложите эту смесь, добавьте соль, копченую паприку и перец.

3. Перемешайте все и сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях, выложите на пергамент или силиконовый коврик, сверху смажьте растительным маслом. Запекайте 30-35 минут при 200 С.

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