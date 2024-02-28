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Что обязательно нужно добавить в основу для ленивых вареников, чтобы они не распадались: всего один ингредиент
Ленивые вареники – очень вкусное и сытное блюдо, для которого нужно всего несколько ингредиентов, основной – творог. Чтобы вареники держали форму, кулинары советуют добавлять в основу манку.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных и очень простых в приготовлении ленивых вареников.
Ингредиенты:
- 300 гр. кисломолочного сыра (сухого)
- 2 ст. л. сахара
- 1 яйцо
- 4 ст. л. муки грубого помола или 3 ст. л. манки + 1 ст. л. муки
Способ приготовления:
1. Творог, сахар, яйцо разомните вилкой.
2. Добавьте муку и вилкой замесите творожное тесто и оставьте на 30 минут.
3. Сформируйте колбаску из теста и порежьте на кусочки, сделайте шарики и варите в кипящей воде до готовности.
Подавайте с фруктами, йогуртом, медом или со сгущенкой!
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