Пасха знаменует собой завершение предшествовавшего ему Великого поста. С этим праздником связано множество традиций и поверий. Неважно, соблюдался человек Великого поста или нет, но начинать Пасху нужно определенным способом.

Многие считают, что начинать праздновать Пасху можно с любого блюда. Но на самом деле это не так. Какое блюдо следует отведать на Пасху первым, разбирался FoodOboz.ua.

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Когда за Пасхальным столом собралась вся семья, каждый ее член должен взять в руки пасхальное яйцо и удариться ею с другими родственниками. Чье яйцо останется целым после этого – тот и будет самым счастливым в течение всего года. Это яйцо нужно съесть вместе с паской.

Если есть причины, по которым человек не может употреблять яйца, они все равно должны присутствовать на праздничном столе.

Зачем красить яйца?

С давних времен было принято красить яйца на Пасху. Эта традиция появилась после того, как согласно преданию, Мария Магдалина римскому императору Тиберию пасхальное яйцо и сообщила, что Христос воскрес.

Император не поверил ее словам, но сказал, что ни один человек не может воскреснуть так же, как яйцо, которое принесла ему Магдалина, не может стать красным. Как только он сказал, яйцо покраснело. Так и появилась традиция окрашивания яиц на Пасху.

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