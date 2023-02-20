Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: топ-2 рецептов простых и вкусных блюд

Ирина Мельниченко
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Рецепт горячих блюд

В Украине с 20 февраля начинается праздник Масленицы, и продлится до 26 февраля. Главным символом праздника считаются блины. Готовить их можно с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая солеными. Еще в эти дни можно готовить сытные пироги, вареники, жульен.

Вкусные блины с творогом

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептами двух вкусных, сытных блюд, которые можно приготовить приготовить вместо блинов на праздник Масленицы.

Что приготовить вместо блинов
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Рецепт жульена

Ингредиенты:

  • филе – 300 г.
  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 3 зуб.
  • оливковое масло – 15 г.
  • сливки – 200 г
  • перец – 0,5 ч. л.
  • прованские травы – 1 ч. л.
  • мука – 1 ст. л.
  • сыр моцарелла – 250 г
  • сыр бри – 100 г

Способ приготовления:

1. Обжарьте чеснок на оливковом масле, туда же добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистости.

Жареный чеснок

2. Добавьте нарезанное на маленькие кусочки куриное филе и жарьте до мягкости.

Куриное филе

3. Туда же вмешайте шампиньоны, посолите и готовьте еще 10-15 минут.

Шампиньоны для блюда

4. Влейте горячие сливки, добавьте специи и муку, хорошо перемешайте и готовьте к загустения.

Приготовление жульена

5. Переложите массу в форму для запекания, сверху посыпьте натертым сыром и готовьте в духовке 15 минут при 180 С.

Жульен с сыром

Готовый жульен лучше подавать горячим.

Готовый жульен

Рецепт ленивой ачмы

Ингредиенты:

  • лаваш – 1 лист
  • творог – 200 г
  • твердый сыр – 100 г
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 50 мл
  • соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, натертый твердый сыр, соль, перемешайте.

Творожная начинка

2. Лаваш нарежьте или порвите на кусочки, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму, хорошо разровняйте.

Лаваш для блюда

3. Поставьте в разогретую духовку и готовьте 40-45 минут при 180 С.

Приготовление блюда

Готовое блюдо будет вкусным в холодном и горячем виде.

Готовая ачма

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и быстро приготовить вкусные, тонкие и эластичные блины, которые не рвутся.

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