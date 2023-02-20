Что приготовить на Масленицу, кроме блинов: топ-2 рецептов простых и вкусных блюд
В Украине с 20 февраля начинается праздник Масленицы, и продлится до 26 февраля. Главным символом праздника считаются блины. Готовить их можно с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая солеными. Еще в эти дни можно готовить сытные пироги, вареники, жульен.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептами двух вкусных, сытных блюд, которые можно приготовить приготовить вместо блинов на праздник Масленицы.
Рецепт жульена
Ингредиенты:
- филе – 300 г.
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- оливковое масло – 15 г.
- сливки – 200 г
- перец – 0,5 ч. л.
- прованские травы – 1 ч. л.
- мука – 1 ст. л.
- сыр моцарелла – 250 г
- сыр бри – 100 г
Способ приготовления:
1. Обжарьте чеснок на оливковом масле, туда же добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистости.
2. Добавьте нарезанное на маленькие кусочки куриное филе и жарьте до мягкости.
3. Туда же вмешайте шампиньоны, посолите и готовьте еще 10-15 минут.
4. Влейте горячие сливки, добавьте специи и муку, хорошо перемешайте и готовьте к загустения.
5. Переложите массу в форму для запекания, сверху посыпьте натертым сыром и готовьте в духовке 15 минут при 180 С.
Готовый жульен лучше подавать горячим.
Рецепт ленивой ачмы
Ингредиенты:
- лаваш – 1 лист
- творог – 200 г
- твердый сыр – 100 г
- яйца – 2 шт.
- молоко – 50 мл
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. В творог добавьте яйца, натертый твердый сыр, соль, перемешайте.
2. Лаваш нарежьте или порвите на кусочки, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму, хорошо разровняйте.
3. Поставьте в разогретую духовку и готовьте 40-45 минут при 180 С.
Готовое блюдо будет вкусным в холодном и горячем виде.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и быстро приготовить вкусные, тонкие и эластичные блины, которые не рвутся.