В Украине с 20 февраля начинается праздник Масленицы, и продлится до 26 февраля. Главным символом праздника считаются блины. Готовить их можно с разными начинками, начиная от сладких, заканчивая солеными. Еще в эти дни можно готовить сытные пироги, вареники, жульен.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептами двух вкусных, сытных блюд, которые можно приготовить приготовить вместо блинов на праздник Масленицы.

Видео дня

Рецепт жульена

Ингредиенты:

филе – 300 г.

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

оливковое масло – 15 г.

сливки – 200 г

перец – 0,5 ч. л.

прованские травы – 1 ч. л.

мука – 1 ст. л.

сыр моцарелла – 250 г

сыр бри – 100 г

Способ приготовления:

1. Обжарьте чеснок на оливковом масле, туда же добавьте мелко нарезанный лук и жарьте до золотистости.

2. Добавьте нарезанное на маленькие кусочки куриное филе и жарьте до мягкости.

3. Туда же вмешайте шампиньоны, посолите и готовьте еще 10-15 минут.

4. Влейте горячие сливки, добавьте специи и муку, хорошо перемешайте и готовьте к загустения.

5. Переложите массу в форму для запекания, сверху посыпьте натертым сыром и готовьте в духовке 15 минут при 180 С.

Готовый жульен лучше подавать горячим.

Рецепт ленивой ачмы

Ингредиенты:

лаваш – 1 лист

творог – 200 г

твердый сыр – 100 г

яйца – 2 шт.

молоко – 50 мл

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. В творог добавьте яйца, натертый твердый сыр, соль, перемешайте.

2. Лаваш нарежьте или порвите на кусочки, добавьте в творожную массу, перемешайте и выложите в форму, хорошо разровняйте.

3. Поставьте в разогретую духовку и готовьте 40-45 минут при 180 С.

Готовое блюдо будет вкусным в холодном и горячем виде.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как правильно и быстро приготовить вкусные, тонкие и эластичные блины, которые не рвутся.