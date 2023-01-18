Что сделает запеченный картофель хрустящим: простые лайфхаки по приготовлению
Если просто порезать почищенный картофель на части и поместить его в духовку, скорее всего, овощ просто развалится или подгорит. Поэтому в приготовлении такого блюда нужно соблюдать особую технологию. Ведь для того, чтобы картофель был хрустящим извне и мягким внутри, очень важно его посолить в правильный момент и добавить несколько простых ингредиентов.
Лайфхаками, которые помогут приготовить хрустящий и золотистый картофель поделилась фудблогер Татьяна с ником sweetcandy.sue в Instagram.
Что сделает картофель хрустящим:
- много специй, среди которых обязательна копченая паприка
- кукурузный крахмал
- соль в конце приготовления
Как правильно готовить:
1. Картофель нарезаем ломтиками.
2. Перчим, добавляем сухой чеснок.
3. Добавляем немного кукурузного крахмала.
4. Перемешиваем.
5. Добавляем достаточное количество масла (вид по вкусу) и еще раз все хорошо перемешиваем.
6. Картофель выкладываем на застеленный противень в один слой.
7. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 40 минут или до хрустящей корочки.
8. Солить нужно уже готовый картофель.
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