Если просто порезать почищенный картофель на части и поместить его в духовку, скорее всего, овощ просто развалится или подгорит. Поэтому в приготовлении такого блюда нужно соблюдать особую технологию. Ведь для того, чтобы картофель был хрустящим извне и мягким внутри, очень важно его посолить в правильный момент и добавить несколько простых ингредиентов.

Лайфхаками, которые помогут приготовить хрустящий и золотистый картофель поделилась фудблогер Татьяна с ником sweetcandy.sue в Instagram.

Что сделает картофель хрустящим:

много специй, среди которых обязательна копченая паприка

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кукурузный крахмал

соль в конце приготовления

Как правильно готовить:

1. Картофель нарезаем ломтиками.

2. Перчим, добавляем сухой чеснок.

3. Добавляем немного кукурузного крахмала.

4. Перемешиваем.

5. Добавляем достаточное количество масла (вид по вкусу) и еще раз все хорошо перемешиваем.

6. Картофель выкладываем на застеленный противень в один слой.

7. Запекаем в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 40 минут или до хрустящей корочки.

8. Солить нужно уже готовый картофель.

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