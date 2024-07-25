Что сделать, чтобы открытая консервация в холодильнике не цвела: простой способ
Если открыв банку какой-либо консервации, вы пытаетесь съесть ее как можно быстрее, чтобы она не покрылась плесенью, то следует дочитать этот текст до конца.
Здесь вы узнаете, как сделать так, чтобы консервация в холодильнике не цвела. Фудблогер Кристина Сотериу в своем Instagram рассказала один простой способ. Благодаря этому продукты в холодильнике могут храниться месяцами.
Если в вашем холодильнике часто появляются разнообразные консервированные соусы, фрукты и овощи, но вы не можете употребить их сразу, когда такое желание возникнет снова, продукты могут оказаться уже непригодными. Они покрываются неприятной плесенью и в конечном итоге, попадают в мусорку.
Для того, чтобы таких неприятностей не случалось и консервация могла храниться в холодильнике в течение длительного времени, существует отличный способ. Сотериу говорит, что просто следует добавить в банку немного масла, которое должно покрыть поверхность консервированного продукта в банке. "Добавление тонкого слоя оливкового масла поверх вашей консервации создает герметичность, которая предотвращает попадание бактерий в продукт", - говорит эксперт.
Однако не следует забывать, что добавлять масло лучше не ко всем видам консервации. Для этого идеально подойдут песто и разные пасты, банки с измельченным чесноком и имбирем, томатная паста и соус, харис, чипотле и другие домашние соусы. А вот к варенью и джемам масло лучше не использовать.
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