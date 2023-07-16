Не всегда бывает так, что удается приобрести в магазине спелое и мягкое авокадо. Впрочем, этот процесс легко ускорить в домашних условиях. Самое главное, что это никак не впивает на качество продукта и во вкусе он ничем не хуже.

Фудблогер Татьяна Перчик (tanya.perchik) на своей странице в Instagram поделилась лайфхаком, который сделает твердое авокадо спелым за несколько дней.

В чем состоит лайфхак?

Способ 1

В первом случае авокадо нужно будет поместить в полиэтиленовый пакет. В процессе продукт будет выделять газ этилен, который какраз содействует созреванию. Кроме этого, можно также использовать бумажный пакет. Его плотный материал лучше препятствует выходу этилена и плод созреет быстрее. На это уйдет около пяти дней.

Видео дня

Способ 2

Второй случай – улучшенная версия первого. Лайфхак состоит в том, чтобы положить в пакет из авокадо еще фрукты, особенно бананы или яблоки. Процесс созревания ускорится до трех дней.

На заметку: в обоих случаях пакет нужно плотно закрывать и сохранять таким образом авокадо температуры. Прямые солнечные лучи попадать на пакет не должны.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: