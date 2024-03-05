Если картофель в кожуре – запекается он достаточно долго. А после приготовления можно заметить, что овощ внутри жесткий. Поэтому для того чтобы продукт быстро приготовился и имел хороший вкус – выполните несколько простых действий.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (vita.cooking) в Instagram. Овощи нужно разрезать пополам и на каждой из половинок сделать надрезы.

Ингредиенты:

картофель – 6 средних

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масло – 3 ст.л.

масло сливочное – 20 грамм

пармезан – 50 грамм

специи (соль, перец, чеснок сухой, паприка)

Способ приготовления:

1. Картошку разрезать надвое.

2. Сделать надрезы.

3. Масло растопить, добавить в картофель, влить масло и добавить специи.

4. На дно формы высыпать пармезан и каждый кусочек обвалять в нем.

5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.

6. За 10 минут до конца приготовления – переворачиваем картофель разрезанной частью вверх и допекаем еще 10 мин.

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