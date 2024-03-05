Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак
Если картофель в кожуре – запекается он достаточно долго. А после приготовления можно заметить, что овощ внутри жесткий. Поэтому для того чтобы продукт быстро приготовился и имел хороший вкус – выполните несколько простых действий.
Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (vita.cooking) в Instagram. Овощи нужно разрезать пополам и на каждой из половинок сделать надрезы.
Ингредиенты:
- картофель – 6 средних
- масло – 3 ст.л.
- масло сливочное – 20 грамм
- пармезан – 50 грамм
- специи (соль, перец, чеснок сухой, паприка)
Способ приготовления:
1. Картошку разрезать надвое.
2. Сделать надрезы.
3. Масло растопить, добавить в картофель, влить масло и добавить специи.
4. На дно формы высыпать пармезан и каждый кусочек обвалять в нем.
5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.
6. За 10 минут до конца приготовления – переворачиваем картофель разрезанной частью вверх и допекаем еще 10 мин.
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