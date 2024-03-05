Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

Екатерина Ягович
Лайфхаки
2 минуты
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Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

Если картофель в кожуре – запекается он достаточно долго. А после приготовления можно заметить, что овощ внутри жесткий. Поэтому для того чтобы продукт быстро приготовился и имел хороший вкус – выполните несколько простых действий.

Идея приготовления хрустящего запеченного картофеля опубликована на странице фудблогера Виталины Науменко (vita.cooking) в Instagram. Овощи нужно разрезать пополам и на каждой из половинок сделать надрезы.

Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

Ингредиенты:

  • картофель – 6 средних
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  • масло – 3 ст.л.
  • масло сливочное – 20 грамм
  • пармезан – 50 грамм
  • специи (соль, перец, чеснок сухой, паприка)

Способ приготовления:

Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

1. Картошку разрезать надвое.

2. Сделать надрезы.

Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

3. Масло растопить, добавить в картофель, влить масло и добавить специи.

Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

4. На дно формы высыпать пармезан и каждый кусочек обвалять в нем.

5. Ставим в предварительно разогретую до 200° духовку на 40-50 минут. Периодически смазываем маслом, которое осталось в форме.

Что сделать с картофелем, чтобы он быстро запекся: лайфхак

6. За 10 минут до конца приготовления – переворачиваем картофель разрезанной частью вверх и допекаем еще 10 мин.

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