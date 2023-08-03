Чувство вздутия живота или другого дискомфорта иногда мешают нормально двигаться и быть продуктивным в течение дня. По словам специалистов, это одна из самых распространенных проблем, на которую жалуется подавляющее большинство людей. В таком случае они советуют обращать свое внимание на питательный и полезный завтрак.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, что нужно съесть на завтрак, чтобы избавиться от дискомфорта в животе.

Как рекомендуют диетологи, лучше всего для такого завтрака подходит овсяная каша с фруктами и семенами чиа. Овес, фрукты и семена включают в себя большое количество клетчатки. Именно этого питательного вещества у многих людей не хватает, что и провоцирует дискомфорт.

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Если же вы не поклонник овсянки, то альтернативой может быть цельнозерновой английский кекс или цельнозерновой хлеб с авокадо или ореховым маслом и фруктами.

Однако, если сравнивать эти два варианта, первый значительно лучше. Специалисты отмечают важность употребления белка утром, который в большем количестве содержится в овсянке.

Для лучшего эффекта после завтрака диетологи советуют выпить горячий чай или кофе. К тому же не забывайте на протяжении завтрака пить достаточно воды.

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