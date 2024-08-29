Когда вы занимаетесь приготовлением основного или первого блюда под крышкой, и вам нужно его перемешать, возникают большие неудобства. В определенный момент у вас в руке появляется горячая крышка, из которой стекает большое количество жидкости. Ее неудобно держать в руках, а также невозможно уложить на поверхность, чтобы не испачкать.

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Блоггер с ником majaeast в Instagram показала великолепный лайфхак, куда девать использованную крышку во время приготовления пищи. Теперь у вас больше не будут заняты руки или загрязнена рабочая поверхность. Этот кулинарный прием действительно существенно облегчает жизнь хозяйкам.

На видео, опубликованном блоггером, видно, как она ставит крышку на ручку с прорезью под губой, которая удерживает ее на месте. Это чрезвычайно простой и полезный лайфхак, благодаря которому на вашей рабочей поверхности больше никогда не появятся загрязняющие ее мокрые круги.

А руки во время приготовления пищи останутся свободными, что существенно облегчит жизнь. Однако следует учитывать вес крышки. Если она окажется достаточно большой, а вес кастрюли или сковородки с едой – нет, крышка может перевесить и упасть на пол вместе с готовым блюдом.

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