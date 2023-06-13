Домашнее варенье – это невероятная заготовка, которую готовит каждая хозяйка. Его делают из разных сезонных ягод и фруктов, а также растений – розы, шелковицы или липы. Нередко бывает так, что в процессе приготовления варенья начинает появляться пенка, кто-то ее снимает, некоторые – оставляют.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, почему появляется пенка в варенье и нужно ли ее снимать.

Причины появления пенки

Пенка, которая появляется в процессе варки варенья, это обычный воздух. Он, соответственно, светлее варенья, поэтому его лучше снять. Так у десерта будет однородная текстура и цвет.

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В то же время это можно и не делать, но в банке с вареньем будут видны белые разводы. Кроме того, в процессе хранения заготовки воздух со временем осядет. То есть тара будет не полностью заполнена, а сама масса станет недостаточно плотной. Это может привести к появлению плесени на поверхности.

Как правильно снимать пенку с вареньем?

Снимать пенку сразу во время варки – такая себе идея. Все потому, что варенье будет активно кипеть и тщательно сделать это не получится.

Так что лучше снять кастрюлю, подождать пока варенье "успокоится" и только тогда осторожно снять пенку ложкой.

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