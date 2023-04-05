Тонкие блины можно готовить с разными начинками, но самое важное – сделать удачное тесто без комочков, от которого зависит вкус и структура блюда.

В одном из кулинарных блогов (recepty_smachno_) в Instagram поделилась некоторыми секретами приготовления удачных тонких блинов, в частности теста.

Правила приготовления тонких блинчиков

1. Основание для приготовления блинов – молоко, вода, кефир – обязательно должны быть комнатной температуры. В теплой среде мука быстрее отдаст свою клейковину.

Видео дня

2. Муку нужно просеивать непосредственно перед добавлением в тесто. Так она обогатится кислородом и блины будут пышными.

3. Яйца для приготовления должны быть комнатной температуры. Их нужно достать из холодильника заранее. Если забыли, положите их на несколько минут в теплую воду.

4. Неважно, какой будет начинка будущих блинов: соленой или сладкой, в блинное тесто нужно обязательно добавить сахар и соль. Соль делает вкус блинов более насыщенным и сбалансированным, а сахар делает блюдо румяным. Но важно не добавить его слишком много, чтобы в процессе блины не начали подгорать.

5. Жарить блины нужно на среднем огне, чтобы они равномерно приготовились и не подгорали.

Также редакция FoodOboz делится с вами удачным рецептом вкусных тонких блинчиков, которые получаются нежные и никогда не рвутся. Их можно готовить с разными начинками.

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

мука – 200 г

яйца – 2 шт

масло – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – 0,25 ч. л.

Способ приготовления:

1. Для приготовления теста нужно просеять в миску муку, добавить соль и сахар, перемешать венчиком.

2. В центре массы сделать углубление и разбить туда яйца и налить треть молока. Перемешать венчиком, чтобы не было комочков.

3. В полученную массу налить оставшееся молоко и, постоянно при этом перемешивая, добавить масло. Готовое тесто оставить на 30 минут при комнатной температуре или в холодильнике на 2 часа.

4. Пожарить блины на смазанном маслом сковороде.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: