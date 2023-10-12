Ни для кого не секрет, что молочные продукты – не только вкусные, но и полезные. Особенно разные виды сыра: твердый, мягкий, с плесенью и без, с травами и специями. В то же время, среди всех есть один, который лучше никогда не покупать.

Редакция FoodOboz расскажет вам о самом вредном виде сыра, который лучше никогда не покупать.

Следовательно, эксперты выделяют только один вредный вид сыра. Речь идет о плавленом. Специалисты не рекомендуют его есть из-за того, что продукт содержит в своем составе много веществ, влияющих на работу сердца. К тому же в магазине крайне редко можно найти плавленый сыр с достойным составом, ведь производители часто добавляют в него разные химикаты.

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Самые полезные сыры: топ-3 вида

Моцарелла – как правило, этот белый сыр делают из коровьего молока, более дорогие виды – из буйволиного. Почти на 30 г такого продукта приходится 6% дневной нормы натрия, 11% суточной нормы кальция, также вы найдете в моцарелле большое количество жиров и веглеводов.

Сыр с плесенью – несмотря на то, что вкус и аромат этого сыра нравится не всем, он чрезвычайно полезен. Особенно много в нем содержится кальция, укрепляющего кости, а также натрия, белков, жиров и углеводов.

Фета – как правило, этот сыр предпочтительно добавляют в салаты. По словам специалистов, он полезен тем, кто хочет похудеть. Ведь в фете содержится особая кислота, отвечающая за борьбу с жиром.

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