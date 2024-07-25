Иногда очень хочется расслабиться и насладиться вкусным ужином под бокал хорошего вина. Ни для кого не секрет, что белые вина прекрасно подходят рыбе и морепродуктам, в то время как красное – наоборот, сочетактеся с мясом.

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Какое именно вино идеально подойдет к стейку, в TikTok рассказал Том Гилби, эксперт по подбору вина. "Стейк – это довольно простое мясо, очень вкусное мясо, и я хочу, чтобы вино действительно действительно его дополняло", - говорит Гилби, объясняя как правильно подбирать вино к мясу.

По его словам, к любому стейку будет идеально смаковать вино, сделанное из винограда сорта Мальбек. Существует много производителей напитка из этого сорта, но он решил пробовать всего два. Первым стало вино Georges Vigouroux 'Le Grand Retour' Malbec 2020 по цене 9,99 фунтов стерлингов за бутылку. Отведав напиток Гилби подтвердил, что такое вино действительно пахнет Мальбеком, а также содержит запах темно-черной сливы.

Следующим вином, которое открыл эксперт, оказалось Pascual Toso Limited Edition Malbec 2020, цена которого составляет 15 фунтов стерлингов. Попробовав напиток, Гилби говорит, что чувствует более мясистый и спелый вкус. "Это насыщенная, сочная, жирная ежевичная бомба", - подчеркнул Гилби, отметив, что именно это вино станет отличным дополнением к правильно приготовленному стейку.

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