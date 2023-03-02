Консервные банки по сравнению с обычными банками с консервацией состоят из тонкой металлической крышки, которую трудно открыть без открывашки. И если в нужный момент ее не оказалось под рукой, есть простые способы, которые помогут решить эту проблему.

Редакция FoodOboz поделится двумя способами, которые помогут легко открыть консервную банку без специальной открывашки.

Способ 1 – нож

Это один из самых популярных методов. Для этого необходимо кончик ножа установить вертикально на крышку банки. Легкими движениями нужно постучать по ножу несколько раз, чтобы он слегка проткнул крышку. Когда появится небольшое отверстие, можно постепенно резать банку по кругу.

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Способ 2 – ложка

Для такого способа нужно крепко сжать ложку в ладонях, а острым кончиком постучаться по крышке таким образом, чтобы появилось отверстие. Можно сделать несколько таких отверстий по всей плоскости крышки – так открыть банку будет гораздо проще.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как легко открыть банку с консервацией.