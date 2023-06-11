Некоторые специалисты считают, что распространенной проблемой головных болей и мигрени является употребление некоторых продуктов. К таким следует относиться с особой осторожностью и избегать употребления в том случае, если проблема уже наступила.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие продукты больше всего вызывают мигрень.

Твердый сыр

Особенно это касается тех сортов, которые содержат тирамин. Он может вызывать не только проблемы с пищеварением, но и артериальное давление. Это вещество больше всего содержится в таких твердых сырах, как: голубые сорта сыра, бри, чедер, фета, горгонзола, моцарелла, пармезан, швейцарский и плавленый сыр.

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Консервы, обработанное мясо, оливки

Вещество тирамина, о котором уже говорилось, содержится также в консервах, обработанном красном мясе и оливках.

Алкоголь

В моменты головной боли и мигрени алкоголь делает еще хуже. Он расширяет кровеносные сосуды, а также вызывает увеличение притока крови к мозгу, что способствует появлению головных болей. Кроме того, он часто содержит примеси, которые даже в небольших количествах могут вызвать мигрень. Особенно это касается красного вина, пива, виски и шампанского.

Пищевые добавки

В частности, консерванты, эмульгаторы, стабилизаторы и усилители вкуса. Наибольшее количество пищевых добавок в ветчине, колбасе, беконе, мясных консервах, а также в фаст-фуде, сладостях, газированных напитках и соленых закусках.

Холодная пища

Сюда можно отнести мороженое, холодную воду из холодильника и другие холодные продукты.

Текст проверил руководитель проекта MedOboz Виктор Литвиненко.

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