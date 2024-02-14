Самый большой враг в еде – это сахар. И если вы не употребляете его в чистом виде – это совсем не значит, что вы полностью отказались от такого продукта. Все потому, что сахар есть в составе абсолютно разнообразных ваших любимых блюд и напитков.

О том, в каких продуктах больше всего сахара, рассказала нутрициолог Вера Курынь (nutritionist_vira_kyrun) в Instagram. Особенно опасные такие продукты для детей.

Колбаса (200 г/4 ч.л)

Несмотря на то, что учебные заведения включают, например, сосиски в рацион школьников, говорить о пользе этих продуктов, тем более для детского организма нельзя. Помимо высокого содержания жира, трансгенной сои и глутамата натрия в составе колбас и сосисок имеется большое количество сахара, в среднем 20 чайных ложек на килограмм продукта.

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Сок (200 мл/5 ч.л)

В пакетированных соках не только большое количество искусственных красителей и консервантов, но и сахара. Вместо сока в пакетах лучше съесть фрукт целиком, получив не только витамины и микроэлементы, но и клетчатку.

Энергетики (200 мл/6 ч.л)

Кроме ударных доз сахара, к энергетикам есть много претензий. Чрезмерное поступление кофеина с энергетическими напитками может привести к гиперстимуляции пищеварительного тракта, тошноте, рвоте, диарее и болям в животе. Кофеин может также стать причиной рефлюкса, изжоги и эзофагита.

Йогурт (200 г/4 ч.л)

Это еще одна категория продуктов, которые мы считаем диетическими. Горсть кукурузных хлопьев, залитых питьевым йогуртом – это ли не ваш обычный завтрак? Такой завтрак не только способен покрыть дневную норму сахара, но и губителен для всей гормональной системы из-за резкого выброса инсулина. Целых 8 чайных ложек на пол-литровую бутылочку йогурта – очень высокий показатель для здорового и диетического питания.

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