Это может быть опасно! Все ли заготовки нужно переворачивать и укутывать во время консервации
Готовя консервацию, каждая хозяйка знает главное правило – все заготовки нужно переворачивать вверх дном и уковать чем-нибудь теплым до полного охлаждения. Однако таким лайфхаком нужно пользоваться не всегда, иногда это может быть даже опасно.
Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, нужно ли все заготовки переворачивать вверх дном и укутать после приготовления.
Когда нельзя переворачивать и укутывать консервацию?
Случай 1
Если вы готовите консервацию и закрываете банку с овощами или фруктами капроновой крышкой, то действительно, в таком случае, вопрос о переворачивании тары неуместен. Ведь содержимое банки может оказаться наружу.
Случай 2
Также не стоит переворачивать те банки, которые вы закрывали крышками под названием твист-офф (закручиваются сами и не требуют специального ключа для консервации).
В чем причина?
Дело в том, что во втором случае на внутренней части подобных крышек находится полимерное кольцо. Оно обладает свойством расширяться под действием горячего содержимого, что гарантирует герметичность емкости.
Если же перевернуть банку с такой крышкой вверх дном, то все тепло, необходимое крышке, поднимется вверх.
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