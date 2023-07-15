Готовя консервацию, каждая хозяйка знает главное правило – все заготовки нужно переворачивать вверх дном и уковать чем-нибудь теплым до полного охлаждения. Однако таким лайфхаком нужно пользоваться не всегда, иногда это может быть даже опасно.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, нужно ли все заготовки переворачивать вверх дном и укутать после приготовления.

Когда нельзя переворачивать и укутывать консервацию?

Случай 1

Если вы готовите консервацию и закрываете банку с овощами или фруктами капроновой крышкой, то действительно, в таком случае, вопрос о переворачивании тары неуместен. Ведь содержимое банки может оказаться наружу.

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Случай 2

Также не стоит переворачивать те банки, которые вы закрывали крышками под названием твист-офф (закручиваются сами и не требуют специального ключа для консервации).

В чем причина?

Дело в том, что во втором случае на внутренней части подобных крышек находится полимерное кольцо. Оно обладает свойством расширяться под действием горячего содержимого, что гарантирует герметичность емкости.

Если же перевернуть банку с такой крышкой вверх дном, то все тепло, необходимое крышке, поднимется вверх.

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