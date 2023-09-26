Чашка ароматного свежесваренного кофе – это для многих неотъемлемый утренний ритуал. Для того чтобы улучшить вкус напитка, его дополняют разными пряностями, молоком и сливками, добавляют шоколад и даже халву. Но есть еще корица, свойства которой часто недооценивают.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, зачем добавлять в утренний кофе корицу.

Прежде всего, молотая корица способна изрядно улучшить вкус кофе. А именно, приглушить характерную горечь и придать напитку приятного солода.

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Во-вторых, добавление корицы в кофе может оказать положительное влияние на самочувствие и здоровье. Все потому, что специя включает в себя ценные минералы, такие как кальций, марганец, калий и железо. Они в свою очередь улучшают работу мозга и поднимают настроение.

Кроме того, корица – это источник уникальных веществ, оказывающих антибактериальное, противовоспалительное и противовирусное действие.

Сколько добавлять корицы в кофе?

В этом случае все зависит от того, в каком виде вы добавляете корицу:

В виде палочки – можно использовать целую веточку и добавить ее в процессе варки напитка.

В виде кусочков – хватит 2-4 штучки.

В молотом виде – здесь советуют использовать 1\4 ч. л. на 100 мл напитка.

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