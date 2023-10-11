Если вдруг вы не доели какое-нибудь блюдо за один раз, его без проблем можно съесть на следующий день, разогрев в микроволновке. Так считают практически все. Однако, такой шаг может сильно навредить вашему здоровью. Дело в том, что есть целый ряд продуктов, которые не любят повторного разогрева и теряют в таком случае всю свою пользу.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какие три продукта нельзя разогревать в микроволновке.

Рис

Такой продукт, как рис, особенно нравится бактериям Bacillus cereus. Для того чтобы в крупе не осталось их споров, ее нужно тщательно готовить. Важно отметить, что через два часа после приготовления рис следует забрать в холодильник. Иначе начнется размножение микробов, которые микроволновка не уничтожит. Они при попадании в организм спровоцируют отравление.

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Яйца

Как правило, срок годности вареных яиц составляет 1 сутки (при условии, что вы храните их в холодильнике). После охлаждения разогревать их нельзя, так как в таком случае начинает окисляться белок и появляются канцерогены.

Картофель

В случае с картофелем все происходит так же, как с рисом. Продукт нельзя надолго оставлять при комнатной температуре и тем более разогревать по несколько раз. В противном случае существует риск подхватить отравление. Ботулизм провоцирует бактерия, вырабатывающая токсин. Он, в свою очередь, способен поражать нервную систему.

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