С приходом теплого времени года, а особенно жары, хочется употреблять как можно больше холодных напитков. Если вы хотите, чтобы это было не только вкусно, но и полезно, то внимание следует обратить далеко не на воду, газированные напитки, лимонад или мохито.

Редакция FoodOboz собрала для вас информацию и расскажет, какой напиток лучше утоляет жажду в жару.

Логично, что когда хочется утолить жажду, первой на ум приходит вода. Но, как обнаружили исследователи, это не самый лучший увлажняющий напиток.

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Согласно исследованиям, больше всего увлажнить способно обезжиренное молоко.

Его особенностью является то, что чем больше его выпить, тем быстрее он впитывается в кровь, разжижает жидкость в организме и увлажняет его.

К тому же обезжиренное молоко имеет достаточно питательный состав. А также важное вещество – натрий, выполняющий функцию так называемой губки в организме и замедляющий образование мочи.

Если, например, сравнивать обезжиренное молоко и соки, лимонады, газированные напитки, то вторая категория не только меньше увлажняет организм, но и содержит дополнительный сахар и калории. Поэтому они больше насыщают организм, чем увлажняют.

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