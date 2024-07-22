Часто бывает, что только что приобретенный в магазине хлеб дома начинает очень быстро черстветь. Также появляется неприятная плесень. Продукт уже непригоден для употребления, поэтому он просто отправляется мусорник. А происходит такая ситуация из-за того, что вы неправильно храните выпечку.

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Редакция FoodOboz расскажет, где категорически нельзя хранить хлеб. Есть несколько правил, которые следует соблюдать.

Какие условия благоприятные для хранения хлеба

Чтобы приобретенный хлеб как можно дольше оставался свежим, не портился и не черствел, нужно сделать для него максимально комфортные условия. Позаботьтесь о том, чтобы выпечка лежала в сухом и прохладном месте достаточно далеко от плиты. Это может быть шкаф или классическая хлебница.

Также очень удачным решением будет поместить хлеб в бумажный пакет или завернуть в хлопчатобумажную ткань. Таким образом вы исключите возможность появления плесени на булке.

Где категорически нельзя хранить хлеб

Есть и такое место, где хлеб будет храниться очень плохо. Речь идет о холодильнике. Хотя именно его чаще и выбирают для хранения хлеба – это большая ошибка.

Хотя в холодильнике плесень на хлебе появиться не может, но продукт очень быстро очерствеет, и его невозможно будет есть.

Что касается замораживания, то подобный вариант возможен. Но здесь тоже есть несколько правил. Хлеб нужно заворачивать в специальный пакет для заморозки, а после этого класть в морозилку.

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