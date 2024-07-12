Такое блюдо, как холодец, требует особой технологии приготовления. Казалось бы, нет ничего сложного, чтобы просто отварить мясной бульон, а потом разлить его в тарелки. Но даже то, в какой момент вы посолите блюдо, очень влияет на вкус и консистенцию.

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Редакция FoodOboz расскажет, какая ошибка может испортить холодец. Она касается именно соли.

Что может испортить холодец

Запомните, что холодец можно солить только в конце приготовления. Дело в том, что бульон нужно варить достаточно долго – 5-8 часов в зависимости от того, какое мясо вы выбрали. Из-за этого вода из кастрюли точно выкипит.

Если вы добавите соль в самом начале – бульон будет очень концентрированным и пересоленным. И даже если вы добавите воду – вкус блюда уже будет испорчен.

Когда лучше солить студень

Холодец следует солить за полчаса до того, как он будет полностью готов. Это оптимальное время для того, чтобы мясо хорошо просолилось и, при этом, не было слишком насыщенным. Также не будет слишком испаряться вода, и бульон получится наваристый, а не водяной.

Сколько соли добавлять

На 2 литра бульона из одного килограмма мяса нужно добавить полторы чайной ложки соли. Для того, чтобы блюдо имело удачный вкус, нужно соблюдать именно такую пропорцию.

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