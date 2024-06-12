Сезон молодого картофеля в разгаре. Чтобы такой продукт получился действительно вкусным, его нужно правильно готовить, а также хранить. В этом вам помогут несколько простых советов.

Редакция FoodOboz расскажет об основных ошибках при приготовлении и употреблении молодого картофеля. Все очень просто.

Не стоит чистить кожуру

У молодого картофеля тонкая и почти прозрачная кожура, и в ней достаточно много витаминов. Поэтому чистить овощ – это достаточно большая ошибка. И жарить, и запекать, и отваривать картошку можно прямо в кожуре. Это также сэкономит время, потому что овощ нужно просто помыть.

Не ешьте картошку с зелеными участками

В зеленых участках картофеля скапливаются токсины, поэтому есть такой овощ уже нельзя.

Ешьте картошку только на обед

Такой продукт, как картофель, не подходит для завтрака или ужина. Такой продукт достаточно калорийный, поэтому лучше его употреблять именно на обед.

Не оставляйте картофель на потом

Не стоит долго хранить готовый картофель в холодильнике. Делайте небольшую порцию.

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