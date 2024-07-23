Гордон Рамзи назвал секретный ингредиент, который сделает жареные яйца идеальными

Эрика Ильина
Лайфхаки
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Гордон Рамзи назвал секретный ингредиент, который сделает жареные яйца идеальными

Яичница – один из самых популярных видов завтрака в мире. Также, вероятно, нет более легкого рецепта приготовления. Достаточно просто разбить яйца на сковороду и подождать несколько минут. Но, если вы хотите, чтобы ваш завтрак был действительно идеальным, следует также использовать некоторые уловки.

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Вот, например, звездный шеф-повар Гордон Рамзи в своем TikTok показал, что нужно добавить в блюдо, чтобы яйца получились идеальными. И тогда, самый простой в мире завтрак станет еще и очень вкусным.

Гордон Рамзи назвал секретный ингредиент, который сделает жареные яйца идеальными

Первое, что рекомендует шеф-повар, это разбить яйца на ровную поверхность, прежде чем отправить их на холодную сковородку. Переложив на сковороду, добавьте соль и перец. Медленно увеличивайте нагрев, яйца со временем должны быть готовы на медленном уровне.

Гордон Рамзи назвал секретный ингредиент, который сделает жареные яйца идеальными

Разбивать яйца на ровную поверхность до попадания на сковороду следует для того, чтобы белок и желток стабилизировались между собой. Тогда желток окажется посреди белка и блюдо будет смотреться красиво.

Гордон Рамзи назвал секретный ингредиент, который сделает жареные яйца идеальными

А теперь пришло время для секретного ингредиента, что сделает яичницу идеальной. Речь идет о маленьких кубиках сливочного масла. Рамзи разместил их вокруг яиц и поясним, что когда масло начинает пениться, оно приготовит верхнюю часть яйца.

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