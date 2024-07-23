Яичница – один из самых популярных видов завтрака в мире. Также, вероятно, нет более легкого рецепта приготовления. Достаточно просто разбить яйца на сковороду и подождать несколько минут. Но, если вы хотите, чтобы ваш завтрак был действительно идеальным, следует также использовать некоторые уловки.

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Вот, например, звездный шеф-повар Гордон Рамзи в своем TikTok показал, что нужно добавить в блюдо, чтобы яйца получились идеальными. И тогда, самый простой в мире завтрак станет еще и очень вкусным.

Первое, что рекомендует шеф-повар, это разбить яйца на ровную поверхность, прежде чем отправить их на холодную сковородку. Переложив на сковороду, добавьте соль и перец. Медленно увеличивайте нагрев, яйца со временем должны быть готовы на медленном уровне.

Разбивать яйца на ровную поверхность до попадания на сковороду следует для того, чтобы белок и желток стабилизировались между собой. Тогда желток окажется посреди белка и блюдо будет смотреться красиво.

А теперь пришло время для секретного ингредиента, что сделает яичницу идеальной. Речь идет о маленьких кубиках сливочного масла. Рамзи разместил их вокруг яиц и поясним, что когда масло начинает пениться, оно приготовит верхнюю часть яйца.

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