Йогурт – неотъемлемый продукт для питания человека. Его можно употреблять самостоятельно или в сочетании с разнообразными дополнениями, создавая интересные напитки, а можно даже готовить завтраки.

Есть два основных вида йогуртов: греческий и обычный. Они отличаются вкусовыми свойствами, питательностью, а также густотой. Какой из этих йогуртов лучше выбрать для приготовления завтрака, в Instagram рассказала Маккензи Берджесс, разработчик рецептов в Cheerful Choices в Денвере, штат Колорадо.

Видео дня

По ее словам, оба йогурта очень полезны и насыщенны пробиотиками, помогающими поддерживать процессы пищеварения. Но чтобы понимать, что вы употребляете действительно качественный продукт, следует внимательно читать этикетку, на которой должно быть указано, что в нем содержатся живые бактерии.

А вот Кайли Бенсли, основатель Sulinu.com в Нэшвилле, штат Теннесси, утверждает, что на завтрак следует выбирать обычные несладкие йогурты. В то же время, для приготовления других блюд можно использовать более вкусный йогурт.

Хотя оба диетолога и признают, что греческий йогурт более полезен, чем обычный, через свой уникальный состав, употреблять можно приходящийся вам по вкусу. Главное, чтобы это был свежий, качественный продукт, содержащий живые бактерии.

Также на OBOZ.UA есть много других полезных советов: