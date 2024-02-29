Хрустящая и полезная квашеная капуста по рецепту бабушки: делимся советами, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Хрустящая и полезная квашеная капуста по рецепту бабушки: делимся советами, как правильно готовить

Квашеная капуста является не только вкусным, но и очень полезным продуктом, в котором много витаминов и минералов. К тому же, она очень просто и быстро готовится, достаточно всего лишь придерживаться простых правил при приготовлении. 

Как вкусно приготовить капусту

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно и быстро приготовить вкусную квашеную капусту

Рецепт капусты
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Ингредиенты: 

  • капуста – 1 кг
  • соль – 20 г(или 2% от общей массы)
  • морковь – 80 г

Способ приготовления: 

1. Капусту мелко шинкуйте и выложите в глубокую посуду. Туда же натрите морковь. Посыпьте капусту солью и хорошо разомните, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то надо готовить рассол.

Капуста с морковью

2. На дно банки выложите лавровый лист и перец горошком, сверху утрамбуйте капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в миску, чтобы было место для сока. Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять. 

Приготовление капусты

3. Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкайте капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

Как правильно готовить капусту

После 3 суток капусту можно пробовать! Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, не сливая сок. 

Готовая капуста

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