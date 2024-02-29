Квашеная капуста является не только вкусным, но и очень полезным продуктом, в котором много витаминов и минералов. К тому же, она очень просто и быстро готовится, достаточно всего лишь придерживаться простых правил при приготовлении.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом и советами, как правильно и быстро приготовить вкусную квашеную капусту.

Видео дня

Ингредиенты:

капуста – 1 кг

соль – 20 г(или 2% от общей массы)

морковь – 80 г

Способ приготовления:

1. Капусту мелко шинкуйте и выложите в глубокую посуду. Туда же натрите морковь. Посыпьте капусту солью и хорошо разомните, чтобы она пустила сок. Очень важно, чтобы капуста была сочной, потому что если сока будет мало, то надо готовить рассол.

2. На дно банки выложите лавровый лист и перец горошком, сверху утрамбуйте капусту. Каждый слой хорошо прижимаем, чтобы в конце капуста в банке была полностью покрыта соком. Ставим банку в миску, чтобы было место для сока. Если сок не будет покрывать капусту, то она почернеет и будет вонять.

3. Оставьте капусту в теплом и темном месте минимум на трое суток без крышки. Каждый день (желательно 2-3 раза в день) протыкайте капусту деревянной палочкой (чтобы не было химических реакций), чтобы снизу выходил газ. После этого процесса нажимаем на капусту деревянной лопаткой, чтобы она снова была покрыта соком.

После 3 суток капусту можно пробовать! Закрываем банку крышкой и ставим в холодильник, не сливая сок.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: