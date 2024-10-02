Клубника – это одна из самых популярных ягод в мире. Ее любят есть просто так, а также готовят с ее добавлением разнообразные десерты, смузи и даже выпечку. Но часто клубника портится во время хранения, в результате чего ее приходится выбрасывать и нести дополнительные финансовые затраты.

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Для того чтобы клубника хранилась свежей как можно дольше, следует знать действенные лайфхаки. Именно благодаря им вы сможете наслаждаться ее непревзойденным вкусом и ароматом в течение нескольких недель. Как правильно и где именно следует хранить клубнику, разбирался Mirror.

Для начала следует промыть ягоды раствором воды и уксуса. Окунаем клубнику в раствор на 15 минут, после его вынимаем, промываем проточной водой и раскладываем на кухонном столе. Этот этап чрезвычайно важен, ведь клубника должна быть полностью сухой, прежде чем перейти к следующему действию.

Далее складываем ягоды в стеклянный контейнер, дно которого застелено бумажными полотенцами. Сверху контейнера также помещаем полотенце и накрываем крышкой. Перекладываем контейнер в холодильник и храним там в течение двух недель. Если вы заметили, что какая-нибудь из ягод начала портиться, просто уберите ее из контейнера, чтобы уберечь другие.

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