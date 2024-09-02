Каждый человек имеет свои места для хранения шоколада. Кто-то предпочитает хранить его в шкафу, кто-то кладет в холодильник. Но есть единственное правильное место, где этот продукт может храниться без потери качества и вкуса.

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И это, как оказалось, не холодильник, пишет Express. Существует только одно место, где будут сохранены структура и вкус шоколада.

Эксперты Wheeldon Brothers отмечают, что оптимальная температура для хранения шоколада колеблется в диапазоне от 18 до 21 градуса по Цельсию. Он никогда не растает при такой температуре и сохранит свою цельную структуру.

Они также отметили, что, держа шоколад в холодильнике, можно испортить его вкус и аромат. Поэтому лучшим местом для хранения этого продукта является темное и прохладное место. Оно также должно быть лишено каких-либо источников запахов, ведь шоколад может впитать их в себя, после чего станет непригодным к употреблению.

Чрезмерное тепло может привести к таянию шоколада или образованию белой порошкообразной поверхности, известной как налет, тогда как сильные запахи могут проникать в шоколад, изменяя его нежный вкус. Для предотвращения последнего шоколад можно плотно заворачивать в фольгу.

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