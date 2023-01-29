Красный борщ – это традиционное и любимое украинское блюдо, которое готовят с мясом, овощами, зажаркой, реже – добавляют фасоль или грибы.

Редакция FoodOboz собрала информацию и расскажет, какие три ошибки могут испортить вкус и цвет борща.

Ошибка 1 – бульон

Традиционно борщ готовят на мясном бульоне. И для того чтобы вкус будущего блюда был идеальным, мясо нужно заливать холодной, а не горячей водой. Именно так мясо выделяет больше сока и жира, благодаря которым бульон получится более наваристым. Следует отметить, что варить бульон лучше на слабом огне и без крышки, чтобы не образовывалась пена.

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Ошибка 2 – свекла

Свекла – это главный ингредиент борща, поэтому ее нужно правильно подготовить. А именно, овощ нужно заранее отварить и натереть на терке или сделать овощную зажарку. И в первом, и во втором случае свеклу нужно добавлять в конце приготовления, чтобы она не успел потерять свой насыщенный цвет и сладкий привкус.

Ошибка 3 – соль

Солить борщ нужно до того, как вы добавите к бульону свеклу. Посолив блюдо напоследок, свекла может потерять цвет и стать рыжей.

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