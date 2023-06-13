Испортят вкус: делимся главными ошибками при приготовлении гречки

Ирина Мельниченко
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2 минуты
1,9 т.
Как правильно варить гречку

Гречка является очень полезным продуктом, который можно готовить по-разному: варить каши и вкусные супы, а также ее можно заливать кипятком или кефиром и даже не варить. 

Как приготовить вкусную гречку

Редакция FoodOboz делится главными ошибками при варке гречки, которые точно испортят ее вкус и структуру. 

Не мыть крупы перед приготовлением 

Как варить гречку, чтобы была рассыпчатой
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Гречку перед варкой обязательно нужно мыть. Так как в ней есть грязь, пыль. Еще очень важно – высушить ее перед приготовлением, а именно – поджарить слегка на сухой сковороде несколько минут, это улучшит вкусовые качества каши! 

Мало воды 

Сколько воды нужно для варки гречки

Классическое соотношение это 1 к 2. Если же влить больше воды, то каша из гречки будет водянистой.

Варить долго крупы 

Как сварить рассыпчатую гречку

Гречку не стоит варить кашу больше 15 минут. Гарнир должен сам "дойти" под крышкой.

Не добавлять специи, кроме соли

Гречка любит специи, благодаря им ее вкус полностью раскрывается. Например, кроме соли и перца можно пробовать добавлять паприку, куркуму, базилик и любые другие специи!

Гречка с мясом, специями и овощами

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