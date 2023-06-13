Гречка является очень полезным продуктом, который можно готовить по-разному: варить каши и вкусные супы, а также ее можно заливать кипятком или кефиром и даже не варить.

Редакция FoodOboz делится главными ошибками при варке гречки, которые точно испортят ее вкус и структуру.

Не мыть крупы перед приготовлением

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Гречку перед варкой обязательно нужно мыть. Так как в ней есть грязь, пыль. Еще очень важно – высушить ее перед приготовлением, а именно – поджарить слегка на сухой сковороде несколько минут, это улучшит вкусовые качества каши!

Мало воды

Классическое соотношение это 1 к 2. Если же влить больше воды, то каша из гречки будет водянистой.

Варить долго крупы

Гречку не стоит варить кашу больше 15 минут. Гарнир должен сам "дойти" под крышкой.

Не добавлять специи, кроме соли

Гречка любит специи, благодаря им ее вкус полностью раскрывается. Например, кроме соли и перца можно пробовать добавлять паприку, куркуму, базилик и любые другие специи!

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