Из какого мяса варить бульон, чтобы он был удачным и вкусным: делимся советами и рецептом
Бульон – не только быстрое, но и очень полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить из мяса, рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было удачным, очень важно – правильно его варить.
Кулинар поделилась в Instagram советами и рецептом вкусного, ароматного куриного бульона, который получится очень удачным.
Советы:
– Мясо для бульона лучше всего подойдет куриное. Первую воду после кипения нужно слить и варить мясо в новой воде еще 20 минут!
– Специи добавляйте в бульон в конце.
– Зелень добавьте в уже готовый бульон, перед подачей.
Ингредиенты:
- картофель – 5 шт.
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- куриное бедро – 1 шт.
- приправа по желанию универсальная – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
- лавровый листик – 1 большой
- перец душистый – 3-4 горошины
- укроп
Способ приготовления:
1. Куриное бедро проварите до закипания и слейте первый бульон. После залейте чистую воду, варите снова бедро 20 минут после закипания. Через 20 минут заберите бедро из воды.
2️. В бульон добавьте картофель нарезанный кубиками, мелко нарезанную кубиками морковь и целую луковицу. Проварите после закипания 10 минут и добавьте мелко нарезанное бедро, проварите до готовности еще 20 минут на маленьком огне.
3️. За 5 минут до готовности добавьте лавровый листик, перчик, лапшу (паутинку), соль и перец. В конце добавьте укроп мелко нарезанный.
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