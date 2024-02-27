Из какого мяса варить бульон, чтобы он был удачным и вкусным: делимся советами и рецептом

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
2 минуты
1,0 т.
Из какого мяса варить бульон, чтобы он был удачным и вкусным: делимся советами и рецептом

Бульон – не только быстрое, но и очень полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить из мяса, рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было удачным, очень важно – правильно его варить. 

Как правильно варить бульон

Кулинар поделилась в Instagram советами и рецептом вкусного, ароматного куриного бульона, который получится очень удачным. 

Рецепт бульона
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Советы:

– Мясо для бульона лучше всего подойдет куриное. Первую воду после кипения нужно слить и варить мясо в новой воде еще 20 минут! 

– Специи добавляйте в бульон в конце.

– Зелень добавьте в уже готовый бульон, перед подачей. 

Домашний бульон

Ингредиенты:

  • картофель – 5 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • куриное бедро – 1 шт.
  • приправа по желанию универсальная – 1 ст.л.
  • соль – по вкусу
  • лавровый листик – 1 большой
  • перец душистый – 3-4 горошины
  • укроп

Способ приготовления: 

1. Куриное бедро проварите до закипания и слейте первый бульон. После залейте чистую воду, варите снова бедро 20 минут после закипания. Через 20 минут заберите бедро из воды.

Мясо для бульона

2️. В бульон добавьте картофель нарезанный кубиками, мелко нарезанную кубиками морковь и целую луковицу. Проварите после закипания 10 минут и добавьте мелко нарезанное бедро, проварите до готовности еще 20 минут на маленьком огне. 

Овощи для блюда

3️. За 5 минут до готовности добавьте лавровый листик, перчик, лапшу (паутинку), соль и перец. В конце добавьте укроп мелко нарезанный.

Готовый бульон

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