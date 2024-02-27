Бульон – не только быстрое, но и очень полезное и вкусное блюдо, которое можно готовить из мяса, рыбы и овощей. Для того, чтобы блюдо было удачным, очень важно – правильно его варить.

Кулинар поделилась в Instagram советами и рецептом вкусного, ароматного куриного бульона, который получится очень удачным.

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Советы:

– Мясо для бульона лучше всего подойдет куриное. Первую воду после кипения нужно слить и варить мясо в новой воде еще 20 минут!

– Специи добавляйте в бульон в конце.

– Зелень добавьте в уже готовый бульон, перед подачей.

Ингредиенты:

картофель – 5 шт.

морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

куриное бедро – 1 шт.

приправа по желанию универсальная – 1 ст.л.

соль – по вкусу

лавровый листик – 1 большой

перец душистый – 3-4 горошины

укроп

Способ приготовления:

1. Куриное бедро проварите до закипания и слейте первый бульон. После залейте чистую воду, варите снова бедро 20 минут после закипания. Через 20 минут заберите бедро из воды.

2️. В бульон добавьте картофель нарезанный кубиками, мелко нарезанную кубиками морковь и целую луковицу. Проварите после закипания 10 минут и добавьте мелко нарезанное бедро, проварите до готовности еще 20 минут на маленьком огне.

3️. За 5 минут до готовности добавьте лавровый листик, перчик, лапшу (паутинку), соль и перец. В конце добавьте укроп мелко нарезанный.

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