Как без ножа почистить много чеснока: делимся лайфхаком

Ирина Мельниченко
Лайфхаки
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Как без ножа почистить много чеснока: делимся лайфхаком

Чеснок является одним из самых популярных приправ к мясу, рыбе, салатам. Еще из него можно делать соусы!

Как правильно почистить чеснок без ножа

Кулинар поделилась в Instagram полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы легко почистите много чеснока без ножа.

Как быстро почистить чеснок

Положите головку чеснока в микроволновку и прогрейте на высокой мощности в течение 15-20 секунд.

Чеснок для блюд

После достаньте и можно использовать, так как шелуха будет очень быстро отходить!

Чищенный чеснок

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