Как без ножа почистить много чеснока: делимся лайфхаком
Чеснок является одним из самых популярных приправ к мясу, рыбе, салатам. Еще из него можно делать соусы!
Кулинар поделилась в Instagram полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы легко почистите много чеснока без ножа.
Положите головку чеснока в микроволновку и прогрейте на высокой мощности в течение 15-20 секунд.
После достаньте и можно использовать, так как шелуха будет очень быстро отходить!
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