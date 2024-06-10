Чеснок является одним из самых популярных приправ к мясу, рыбе, салатам. Еще из него можно делать соусы!

Кулинар поделилась в Instagram полезным и действенным лайфхаком, благодаря которому вы легко почистите много чеснока без ножа.

Положите головку чеснока в микроволновку и прогрейте на высокой мощности в течение 15-20 секунд.

После достаньте и можно использовать, так как шелуха будет очень быстро отходить!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: