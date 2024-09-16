Процесс приготовления салата из капусты предполагает его предварительную нарезку. Это достаточно трудный объем работы, который требует много времени. Если у вас нет специальных кухонных принадлежностей для шинковки капусты, на это могут уйти часы.

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Но блогер с ником Casa Tips в TikTok рассказал об одном невероятном методе нарезания капусты. С ним этот процесс станет быстрее в десятки раз. Для того, чтобы воплотить этот метод в жизнь, понадобится принадлежность, которая точно найдется на кухне у каждого.

Вам не нужны какие-то модные приспособления или кулинарные навыки – только основной кухонный продукт, о котором вы, вероятно, никогда не думали использовать именно для этого дела. Блогер утверждает, что единственные принадлежности, которые нужны для легкого шинковки капусты – это обычная овощечистка.

Он говорит, что этот простой прибор поможет создать красивые и тонкие слайсы капусты не хуже, чем это вышло бы с использованием профессионального комбайна. Просто возьмите овощечистку и водите ее по капусте в обе стороны. Этот же метод можно использовать для измельчения лука и моркови.

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