Очень часто хозяйки сталкиваются с такой проблемой, как жирные пятна в духовке и нагар, который очень тяжело отмыть иногда даже моющими средствами. Стоит отметить, что с ним могут справиться самые простые домашние средства без химии, например, лимонный сок, пищевая сода.

Редакция FoodOboz делится с вами полезными советами, какими домашними средствами можно отмыть жир в духовке до блеска.

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Лимонный сок

Он станет идеальным средством для борьбы с жирными пятнами и нагара в духовке. Вам нужно выдавить сок 1 лимона, добавить его в 1 л воды, перемешайте и хорошо пройдитесь губкой с этой жидкостью по стенкам духовки. Дайте постоять около 40-60 минут, а затем протрите.

Лимонная кислота

Если в духовке есть уже устаревший налет, с ним лучше всего справится лимонная кислота. Вам достаточно будет растворить один пакет лимонной кислоты в 0,5 литра воды. После достаточно будет налить жидкость в любую жаростойкую посуду и включить духовую шкаф, оставить на 30-40 минут. После того, как духовка немного остынет, хорошо вымойте ее. Если пятна остались, протрите их свежим лимоном.

Уксус и сода

Уксус является очень эффективным средством для удаления устаревших загрязнений. Нужно смешать соду с уксусом, хорошо перемешать и обработать духовку. А также можно просто протереть уксусом стенках духовки, оставить на несколько часов, а затем хорошо вымыть теплой водой.

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