Грецкие орехи являются самыми полезным видов орехов. В них содержаться жирорастворимые витамины А, Е, а также витамины группы В, витамин С, РР, К. А также в них много цинка и йода. Специалисты их рекомендуют есть всем, если у вас нет аллергии, для улучшения работы иммунной системы, щитовидной железы.

Редакция FoodOboz делится 2 наилучшими способами очистки орехов от скорлупы так, чтобы они внутри остались целыми.

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Совет: орехи нужно выбирать без трещин или повреждений, их можно легче и быстрее почистить!

1. Вода

Орехи залейте теплой водой и оставьте на 30-60 минут. Вода поможет размягчить скорлупу и сделать ее более податливой. После можете просто сильно надавить рукой на орех и он быстро расколется и орех внутри будет целым.

2. Нож

Осторожно проколите скорлупу на одном из концов, а затем осторожно раздвиньте ее. Орех внутри будет целым.

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