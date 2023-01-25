Гранат является одним из самых вкусных и полезных фруктов, который специалисты рекомендуют есть всем, так как в содержатся: фосфор, кальций и магний, а это очень важные минералы, которые укрепляют стенки сосудов и помогают кровообращению. Еще в этих фруктах много витамина С, и еще очень важно, что именно гранат повышает уровень гемоглобина.

Редакция FoodOboz делится с вами самым простым способом чистки граната, благодаря которому вы очистите фрукт без потери зерен и не испачкаете руки.

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Для этого вам нужно взять:

миску

нож

воду

1. Верхушку граната срежьте так, чтобы не задеть фрукт.

2. После очень аккуратно разрежьте гранат по прожилкам на две части.

3. В миску налейте воду, опустите одну часть в воду и руками отделите зерна, со второй половиной сделайте такие же действия.

4. Достаньте все зерна из воды, выложите в блюдо и можно есть!

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