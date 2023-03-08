Как быстро очистить кастрюли и сковородки от жира и нагара: лучший способ

Татьяна Козюк
Лайфхаки
1 минута
3,8 т.
Как быстро очистить кастрюли и сковородки от жира и нагара: лучший способ

Каждая хозяйка хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой, как грязные с нагаром кастрюли или сковородки. Обычное моющее средство вряд ли справится с этим, но решить такую сложность вполне возможно даже без вредной химии.

В одном из блогов о полезных советах и рецептах (harnaporada) в TikTok был опубликован простой способ, который поможет легко отмыть кастрюлю и сковородку от нагара.

Как отмыть кастрюли и сковородки от накипи

Для того чтобы воспользоваться способом, понадобится:

  • соль
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  • сода
  • вода

Способ очистки:

1. Для начала нужно засыпать дно грязной кастрюли солью и залить водой.

Как отмыть жир и нагар из кастрюли и сковородки с помощью соли и соды

2. Поставить посуду на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне два часа. Для лучшего эффекта в блоге советуют добавить еще соду.

3. После этого слить грязную жидкость из кастрюли, прополоскать и помыть под проточной водой тряпкой.

Как очистить кастрюлю и сковороду от жира

Для того чтобы отмыть сковороду таким способом, повторите аналогичные действия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как отстирать грязные полотенца от жира и запаха без химии в домашних условиях.

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