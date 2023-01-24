Как быстро очистить микроволновку без химии: три самых действенных способа
Со временем микроволновка становится грязной у всех. И для того чтобы избавиться от пятен, жира и неприятного запаха, не обязательно иметь под рукой чудо-средства. Есть более простые способы.
Редакция FoodOboz собрала информацию и поделится тремя самыми действенными способами, которые помогут отмыть микроволновку и избавиться от неприятных запахов.
Лимонный сок
Технология очистки:
1. В чашку налить 150 мл воды и выжать туда сок 1 лимона.
2. Половинки лимона положить в микроволновку и греть при температуре 2 минуты. После – не открывать дверцу, чтобы пар смог обработать поверхность.
3. Далее следует достать лимон и протереть стенки микроволновки губкой, смоченной в лимонном растворе.
4. Напоследок вытереть еще раз стенки печи сухими полотенцами.
Уксус
Технология очистки:
1. В чашку налить 150 мл воды и развести в ней уксус.
2. Так же, как и в первом методе, поставить чашку с раствором в микроволновку и греть при температуре 5 минут. После – не открывать дверцу, чтобы пар смог обработать поверхность.
3. После этого вытереть стенки микроволновки влажными и сухими полотенцами.
Пищевая сода
Технология очистки:
1. Смешать 13 воды и 23 соды до состояния однородной пасты.
2. Получившуюся пасту нанести на загрязненные места и оставить на несколько минут.
3. После этого протереть микроволновку влажными и сухими полотенцами.
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