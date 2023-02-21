Кухонные полотенца – важный элемент на каждой кухне. Но, очень часто от них преждевременно приходится избавляться, из-за въевшихся пятен, неприятного запаха и жира.

Редакция FoodOboz делится с вами советами, чем быстро и эффективно отстирать пятна, жир и неприятный запах на кухонных полотенцах.

Наилучшие средства:

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1. Моющее средство для посуды

Нанесите моющее средство на пятна и переложите полотенце в пакет, оставьте на 2-3 часа, после достаньте полотенце из пакета и переложите в миску с водой, оставьте на 12 часов. После этого постирайте и хорошо прополощите.

2. Мыло для рук

Оно также хорошо справляется с пятнами и запахом. Вам достаточно всего лишь хорошо намылить полотенце и оставить на 30 минут, после переложите в стиральную машинку и стирайте уже со стиральным порошком.

3. Перекись и моющее средство

Это идеальное средство, которое очень хорошо борется с жирными пятнами и плохим запахом. Достаточно всего лишь смешать перекись с моющим средством, нанести на пятна и оставить на 20 минут, а после хорошо выстирать полотенце.

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