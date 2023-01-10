Гранат – очень полезный фрукт, который укрепляет иммунитет в зимнее время года. Он также оказывает положительное влияние на стенки сосудов и нервную систему. Сок граната богат витаминами группы B, C, H, P, E, A, и содержит фосфор, магний, железо, йод, марганец, калий, натрий. Полезна даже кожура граната, ведь содержит кальций, калий, железо, цинк.

Гранат укрепляет иммунитет и повышает уровень гемоглобина. Он снижает риск возникновения артроза и уменьшает уровень "плохого" холестерина, обладает мочегонными, желчегонными, обезболивающими и антисептическими свойствами. Косточки используют для улучшения работы желудочно-кишечного тракта, восстанавливают гормональный баланс и оказывают положительное влияние на состояние кожи. Кожа обладает антигельминтным действием и полезна при желудочно-кишечных расстройствах.

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Однако не все умеют правильно чистить гранат. OBOZREVATEL собрал самые полезные лайфхаки.

Лайфхак с ложкой

Возьмите гранат и разрежьте его пополам. Держите одну часть над емкостью кожурой вверх. Не поднимайте слишком высоко, чтобы не летели брызги. Ложкой или лопаткой постучите по фрукту, пока все зерна не выпадут на тарелку.

Лайфхак для красивой очистки

Срежьте с верхней части граната кожуру. Важно не задеть зерна. Затем сделайте надрезы сверху вниз по всей поверхности граната. Осторожно вскройте фрукт и удалите белые перегородки. Очищенный таким образом гранат можно подавать даже на праздничный стол.

Лайфхак с водой

Как и в предыдущем способе, следует отрезать кожуру граната, чтобы получилась "крышечка". После того как сделаете надрезы по длине, опустите гранат в глубокую емкость с водой. Отделите гранатовые зерна и вылейте воду через дуршлаг. Никаких брызг – и красивые цели зерна готовы к потреблению.

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