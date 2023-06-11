Как быстро почистить клубнику и не запачкать руки: неожиданный способ
Летнюю ягодку клубнику обожают все. Но когда приходится ее чистить в большом количестве, это становится длительным процессом. К тому же часто можно испачкать руки.
Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась простым способом, как можно быстро почистить клубнику и не запачкать руки.
Да, для такого способа вам понадобится один столовый прибор – вилка.
Далее технология следующая: в одну руку взять ягодку, а в другую – вилку. После этого вилку вонзить под хвостик, и легонько приподнимая прибор, выдернуть зеленую плодоножку. Таким образом, почистить всю клубнику. Готово!
Ни для кого не секрет, что клубника – это отличная ягодка для приготовления легких десертов. Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом клубничного десерта, который вы легко приготовите за 10 минут.
Ингредиенты:
- клубника – 250 г
- вода – 200 мл
- сахар – 60 г
- крахмал – 50 г
- кокосовая стружка – 30 г
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно помыть и оторвать плодоножку. Переложить в сотейник.
2. Насыпать сахар и взбить погружным блендером до однородности.
3. К полученной массе добавить воду и крахмал. Перемешать веничком и поставить на огонь. Варить на среднем огне, помешивая. После закипания варить еще 1 минуту и снять с плиты.
4. Горячую массу переложить в тарелку и оставить, чтобы остыла. После этого накрыть крышкой и оставить в холодильнике до полного застывания.
5. После этого извлечь десерт из тарелки и порезать порционными кусками. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
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