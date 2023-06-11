Как быстро почистить клубнику и не запачкать руки: неожиданный способ

Татьяна Козюк
Лайфхаки
2 минуты
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Как быстро почистить клубнику и не запачкать руки: неожиданный способ

Летнюю ягодку клубнику обожают все. Но когда приходится ее чистить в большом количестве, это становится длительным процессом. К тому же часто можно испачкать руки.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась простым способом, как можно быстро почистить клубнику и не запачкать руки.

Как быстро почистить клубнику

Да, для такого способа вам понадобится один столовый прибор – вилка.

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Далее технология следующая: в одну руку взять ягодку, а в другую – вилку. После этого вилку вонзить под хвостик, и легонько приподнимая прибор, выдернуть зеленую плодоножку. Таким образом, почистить всю клубнику. Готово!

Домашняя клубника

Ни для кого не секрет, что клубника – это отличная ягодка для приготовления легких десертов. Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом клубничного десерта, который вы легко приготовите за 10 минут.

Рецепт десерта из клубники

Ингредиенты:

  • клубника – 250 г
  • вода – 200 мл
  • сахар – 60 г
  • крахмал – 50 г
  • кокосовая стружка – 30 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно помыть и оторвать плодоножку. Переложить в сотейник.

2. Насыпать сахар и взбить погружным блендером до однородности.

Клубника для десерта

3. К полученной массе добавить воду и крахмал. Перемешать веничком и поставить на огонь. Варить на среднем огне, помешивая. После закипания варить еще 1 минуту и снять с плиты.

4. Горячую массу переложить в тарелку и оставить, чтобы остыла. После этого накрыть крышкой и оставить в холодильнике до полного застывания.

Клубничный десерт без выпечки и желатина

5. После этого извлечь десерт из тарелки и порезать порционными кусками. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

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