Летнюю ягодку клубнику обожают все. Но когда приходится ее чистить в большом количестве, это становится длительным процессом. К тому же часто можно испачкать руки.

Фудблогер Оксана Крецул (oksana_kretsul) на своей странице в Instagram поделилась простым способом, как можно быстро почистить клубнику и не запачкать руки.

Да, для такого способа вам понадобится один столовый прибор – вилка.

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Далее технология следующая: в одну руку взять ягодку, а в другую – вилку. После этого вилку вонзить под хвостик, и легонько приподнимая прибор, выдернуть зеленую плодоножку. Таким образом, почистить всю клубнику. Готово!

Ни для кого не секрет, что клубника – это отличная ягодка для приготовления легких десертов. Фудблогер Оксана Пашко на своем канале (Готовим с Оксаной Пашко) в YouTube поделилась рецептом клубничного десерта, который вы легко приготовите за 10 минут.

Ингредиенты:

клубника – 250 г

вода – 200 мл

сахар – 60 г

крахмал – 50 г

кокосовая стружка – 30 г

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить клубнику: ее нужно помыть и оторвать плодоножку. Переложить в сотейник.

2. Насыпать сахар и взбить погружным блендером до однородности.

3. К полученной массе добавить воду и крахмал. Перемешать веничком и поставить на огонь. Варить на среднем огне, помешивая. После закипания варить еще 1 минуту и снять с плиты.

4. Горячую массу переложить в тарелку и оставить, чтобы остыла. После этого накрыть крышкой и оставить в холодильнике до полного застывания.

5. После этого извлечь десерт из тарелки и порезать порционными кусками. По желанию посыпать кокосовой стружкой. Приятного аппетита!

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