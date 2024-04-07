Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки

Екатерина Ягович
Лайфхаки
1 минута
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Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки

Чеснок – это незаменимый ингредиент для многих блюд. Он придает особый вкус и пикантность. Но чтобы почистить каждый зубец от кожуры – нужно много времени. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться одним из следующих лайфхаков.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно быстро почистить много чеснока. Есть три очень простых способа.

Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки

Как почистить чеснок с помощью ножа

1. Положите чеснок на кухонную доску.

2. Нажмите плоской стороной ножа на чеснок.

Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки
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3. Кожа начнет трескаться и сама отделится от зубцов – вам останется просто собрать очищенные и выбросить шелуху.

Как почистить чеснок с помощью кипятка

1. Положите головку чеснока в глубокую емкость.

2. Залейте крутым кипятком.

Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки

3. Подождите несколько минут – после этого шелуху можно снять очень легко.

Как почистить чеснок с помощью микроволновки.

1. Срежьте нижнюю часть чеснока.

2. Уложите в микроволновку на 20-25 секунд.

Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки

3. Зубчики просто выскользнут из кожуры.

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