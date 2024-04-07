Как быстро почистить много чеснока: простые лайфхаки
Чеснок – это незаменимый ингредиент для многих блюд. Он придает особый вкус и пикантность. Но чтобы почистить каждый зубец от кожуры – нужно много времени. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться одним из следующих лайфхаков.
Редакция FoodOboz расскажет, как можно быстро почистить много чеснока. Есть три очень простых способа.
Как почистить чеснок с помощью ножа
1. Положите чеснок на кухонную доску.
2. Нажмите плоской стороной ножа на чеснок.
3. Кожа начнет трескаться и сама отделится от зубцов – вам останется просто собрать очищенные и выбросить шелуху.
Как почистить чеснок с помощью кипятка
1. Положите головку чеснока в глубокую емкость.
2. Залейте крутым кипятком.
3. Подождите несколько минут – после этого шелуху можно снять очень легко.
Как почистить чеснок с помощью микроволновки.
1. Срежьте нижнюю часть чеснока.
2. Уложите в микроволновку на 20-25 секунд.
3. Зубчики просто выскользнут из кожуры.
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