Чеснок – это незаменимый ингредиент для многих блюд. Он придает особый вкус и пикантность. Но чтобы почистить каждый зубец от кожуры – нужно много времени. Поэтому лучшим вариантом будет воспользоваться одним из следующих лайфхаков.

Редакция FoodOboz расскажет, как можно быстро почистить много чеснока. Есть три очень простых способа.

Как почистить чеснок с помощью ножа

1. Положите чеснок на кухонную доску.

2. Нажмите плоской стороной ножа на чеснок.

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3. Кожа начнет трескаться и сама отделится от зубцов – вам останется просто собрать очищенные и выбросить шелуху.

Как почистить чеснок с помощью кипятка

1. Положите головку чеснока в глубокую емкость.

2. Залейте крутым кипятком.

3. Подождите несколько минут – после этого шелуху можно снять очень легко.

Как почистить чеснок с помощью микроволновки.

1. Срежьте нижнюю часть чеснока.

2. Уложите в микроволновку на 20-25 секунд.

3. Зубчики просто выскользнут из кожуры.

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