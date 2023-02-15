Как почистить орехи в домашних условиях

Грецкие орехи – не только вкусные, но и очень полезные, ведь содержат в своем составе питательные вещества и минералы, необходимые для организма. Единственный нюанс – процесс их очищения занимает много времени и сил.

Редакция FoodOboz собрала вам информацию и поделится двумя способами, которые помогут быстро почистить много орехов за один раз.

Способ 1 – отварить в кастрюле

Технология очистки:

1. Для начала орехи нужно слегка надколоть ножом.

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2. Далее следует промыть орехи в горячей воде.

3. После этого поместить орехи в кастрюлю с кипящей водой и варить в течение 5 минут.

В результате скорлупа орехов будет легко отделяться по бокам без лишних усилий.

Способ 2 – запечь в духовке или микроволновке

Технология очистки:

1. Для того чтобы воспользоваться этим способом, нужно выложить орехи на противень.

2. Далее нужно поместить противень в духовку или микроволновку и запекать в течение 15-20 минут.

В результате после остывания скорлупа станет хрупкой и ее станет легко избавиться.

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