Как почистить орехи в домашних условиях

Как быстро почистить много орехов за один раз: два действенных способа
Грецкие орехи – не только вкусные, но и очень полезные, ведь содержат в своем составе питательные вещества и минералы, необходимые для организма. Единственный нюанс – процесс их очищения занимает много времени и сил.
Редакция FoodOboz собрала вам информацию и поделится двумя способами, которые помогут быстро почистить много орехов за один раз.
Способ 1 – отварить в кастрюле
Технология очистки:
1. Для начала орехи нужно слегка надколоть ножом.
2. Далее следует промыть орехи в горячей воде.
3. После этого поместить орехи в кастрюлю с кипящей водой и варить в течение 5 минут.
В результате скорлупа орехов будет легко отделяться по бокам без лишних усилий.
Способ 2 – запечь в духовке или микроволновке
Технология очистки:
1. Для того чтобы воспользоваться этим способом, нужно выложить орехи на противень.
2. Далее нужно поместить противень в духовку или микроволновку и запекать в течение 15-20 минут.
В результате после остывания скорлупа станет хрупкой и ее станет легко избавиться.
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