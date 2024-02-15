Многие люди не покупают помело только потому, что такой плод имеет очень грубую кожуру. Для того чтобы просто снять ее руками – нужно приложить много усилий. Но это только в том случае, если вам не знаком следующий метод.

О том, как быстро и легко почистить помело рассказала фудблогера с ником mamyna_ferma в Instagram. Вы справитесь через несколько минут.

Помело – это отдельный фрукт с собственным особым вкусом. Сочный, сладкий и ароматный. Не случайно его называют "королем цитрусов". А еще он очень низкокалорийный.

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Но достаточно ошибочно считать что помело трудно чистить, а все из-за толстой кожицы Ловите лайфхак как чистить его легко и есть удобно.

Как быстро почистить помело

1. Уложите плод в кожуре на дощечку.

2. Нарезайте широкими кругами.

3. Что есть фрукт – берите кружочек и легко разъединяйте его руками. Серединка отлично отойдет от кожуры.

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